圖片版權 Artic Council Image caption 挪威認為自己和中國在北極事務上有著共同的利益，故而願意伸出手來。

雖然劉曉波獲得諾貝爾和平獎引發的外交爭端仍在繼續，但是挪威表示支持中國成為北極委員會永久觀察員。

挪威外長史托爾向該國議會說，由於中挪兩國之間潛在合作範圍「極為顯著」，因此挪威支持中國成為北極委員會的永久觀察員。

史托爾稱，挪威希望就此和其他候選國家一樣地與中國對話，他還說，兩國有著「共同責任」要「互敬、互利地向前看」。

自從中國知名的維權人士劉曉波獲得2010年諾貝爾和平獎之後，中國與挪威的外交關係便陷入緊張。

中國指責被其稱為「罪犯」的劉曉波獲得諾貝爾和平獎，是挪威「干預中國的內政」。

雖然兩國的貿易仍在繼續增長，但是中國拒絕雙邊的高層來往，而挪威政府則是堅持並且強調諾貝爾和平獎委員會是獨立於政府之外。

北極委員會是個論壇性質的組織，共有8個政府級別的成員（加拿大、俄國、美國、瑞典、挪威、丹麥、冰島、芬蘭）。

該組織的主要目的是溝通與北極有關的事務以及問題。

歐盟、韓國以及日本也在申請成為該組織的永久觀察員，挪威外交部表示，北極委員會將在今年5月的副部長級會議還有明年的部長級會議上討論永久觀察員的申請資格。