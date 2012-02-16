习近平重访美国小镇马斯卡廷

2012年2月16日

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 習近平與27年前接待過他的馬斯卡廷小鎮居民交談。

中國國家副主席習近平周三（2月15日）重訪了27年前他曾訪問過的美國愛荷華州（也譯作：艾奧瓦州）小鎮馬斯卡廷。

在當地陰冷下雨的天氣中，習近平來到1985年他訪問美國時曾入住過的一個家庭，與當地居民交談、飲茶。

據法新社報道稱，當地警察將臨近街區封鎖，有抗議者高喊：「為中國感到羞恥！」 而中國留學生則手持中美兩國國旗回應：「我們愛中國！」

習近平的訪問被謹慎處理，只有一小部分記者被允許進入房間。

美國小鎮

圖像來源，AFP 圖像加註文字， 馬斯卡廷小鎮上的麥當勞餐廳打出歡迎習近平到訪的告示牌。

愛荷華州是美國農業大州，1985年習近平擔任河北省正定縣委書記時曾到小鎮馬斯卡廷考察農業。

稍後他將前往愛荷華州州府得梅因，出席州長布蘭斯塔德為他而設的正式晚宴，然後將參觀當地一家農場。

布蘭斯塔德在習近平27年前那次訪問時也擔任愛荷華州州長。後來他淡出政壇，於2010年再度當選愛荷華州州長。

他與習近平曾在愛荷華州和北京兩度會面。

他稱習近平為人開朗，有風度，「與他會面的人都很喜歡他。」

有跡象表明，1985年那次訪問給習近平留下了良好的印象。此次訪美行程緊張，他仍堅持故地重訪。

布蘭斯塔德對法新社稱，習近平把他27年前的那次行程打印出來，保存在他北京的辦公室中。