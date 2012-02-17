王立军案发酵 薄熙来前途引揣测
- 2012年 2月 17日
- 分享平台 微博
- 分享平台 人人網
- 分享平台 電郵
- 分享平台 微博
- 分享平台 人人網
- 分享平台 電郵
-
分享
分享平台這是外部鏈接，瀏覽器將打開另一個窗口
-
-
Messenger分享平台 Messenger
-
Messenger分享平台 Messenger
-
-
人人網分享平台 人人網
-
開心網分享平台 開心網
-
微博分享平台 微博
-
-
Plurk分享平台 Plurk
-
豆瓣分享平台 豆瓣
-
-
複製鏈接關於分享
這是外部鏈接，瀏覽器將打開另一個窗口
重慶副市長王立軍闖美國領事館事件後，外界紛紛揣測薄熙來的前途。而在星期四（16日）召開的重慶市年度政法會議，市委書記薄熙來和市長黃奇帆雙雙缺席，更引起外界關注。
星期二（14日），薄熙來會見了到訪重慶的英中貿易協會主席、前倫敦金融城市長白樂威爵士一行。
但《重慶日報》在兩天後才把這一消息報道出來，因此也有海外媒體分析這有可能是薄熙來的稿件被審查，而且重慶的媒體已經被北京控制的說法。
此外，就王立軍闖美國大使館之事，美國一些議員也提出要求美國國會對此進行調查。
美國眾議院外交委員會主席羅絲·雷提南正式給美國國務卿希拉里發函，要求政府方面盡快向外委會提交報告，詳細說明王立軍在2月6日進入成都總領館後發生的一切。
據香港《蘋果日報》報道，王立軍案已經被當局列為「絕密」，幫助王立軍押返北京的7名官員全部「失蹤」。
另外，還有傳聞說，王立軍寧願接受國安部調查，拒絕向中紀委交待，因為他擔心中紀委內部有薄熙來的線眼，向薄通風報信。
同時，網絡上還有關於薄熙來的後台是周永康的揣測。