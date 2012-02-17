圖片版權 Reuters Image caption 王立軍案繼續引發對薄熙來前途推測

重慶副市長王立軍闖美國領事館事件後，外界紛紛揣測薄熙來的前途。而在星期四（16日）召開的重慶市年度政法會議，市委書記薄熙來和市長黃奇帆雙雙缺席，更引起外界關注。

星期二（14日），薄熙來會見了到訪重慶的英中貿易協會主席、前倫敦金融城市長白樂威爵士一行。

但《重慶日報》在兩天後才把這一消息報道出來，因此也有海外媒體分析這有可能是薄熙來的稿件被審查，而且重慶的媒體已經被北京控制的說法。

此外，就王立軍闖美國大使館之事，美國一些議員也提出要求美國國會對此進行調查。

美國眾議院外交委員會主席羅絲·雷提南正式給美國國務卿希拉里發函，要求政府方面盡快向外委會提交報告，詳細說明王立軍在2月6日進入成都總領館後發生的一切。

據香港《蘋果日報》報道，王立軍案已經被當局列為「絕密」，幫助王立軍押返北京的7名官員全部「失蹤」。

另外，還有傳聞說，王立軍寧願接受國安部調查，拒絕向中紀委交待，因為他擔心中紀委內部有薄熙來的線眼，向薄通風報信。

同時，網絡上還有關於薄熙來的後台是周永康的揣測。