贺国强：反腐不力可能亡党亡国

2012年2月20日

圖像加註文字， 賀國強：腐敗會導致亡黨亡國

中共中央紀律檢查委員會書記賀國強說，如果腐敗得不到有效治理，就會喪失人民的信任和支持，就有亡黨亡國的危險。

新華社星期天（2月19日）報道，賀國強是1月8日在中紀委第七次全體會議上發出這個警告的。

中國執政黨內部的腐敗現象觸動全社會和老百姓的神經早已不是新鮮現象了。1989年六四民運中抗議最激烈的就是反腐，但是20多年過去了，中國的反腐越反越腐敗。

按照香港科技大學社會學教授丁學良的說法，中共高層，尤其是像賀國強這樣主管中紀委的領導人，對黨內和政府中的腐敗情況非常了解，危機感極其深重。所以他認為這一講話只是反映了當局嚴重危機感中的一小部分。

丁學良教授在接受BBC中文網記者的電話採訪時同意，去年初中東、北非的茉莉花革命，可能使中國領導人對反腐問題有了比過去更清晰的認識，用共產黨自己的政治術語說就是「堡壘不是從外面攻破的，而是從內部攻破的。」

但丁學良教授認為，認識到問題的嚴重性，並不等於能採取有效的治理方法，比如當年墨索裏尼時代的意大利，由於墨索裏尼鄙視英國式的議會監督制度，所以儘管他本人和一些較清醒的官員都為之痛心，但最終也無法解決內部的腐敗。

貪腐金額比GDP增長快幾十倍

丁學良教授把腐敗現象稱為「一個相對的問題」，他說，現代社會中沒有一個國家能做到一勞永逸的解決腐敗問題，但有兩條規則能衡量該國老百姓能容忍腐敗到什麼程度。

其一，不要比其它國家尤其是周邊國家的腐敗情況更差。而中國目前的實際情況卻比鄰國差，20多年前官員貪污幾萬元就被處理，10萬元以上要槍斃，但後來腐敗官員涉及的金額已經比中國GDP的增長都要快幾十倍、上百倍。

其二，實際的社會腐敗現象不要與國家政權平時公開許諾的標凖相差太大。而中國領導人每天把中國的制度稱為全世界最優秀，但政權內部的腐敗卻蒸蒸日上，這就影響了老百姓的信任程度。

賀國強在講話中說，必須充分認識反腐敗鬥爭的長期性、複雜性、艱巨性，著眼全局、居安思危，常懷憂黨之心、恪盡興黨之責，堅持反腐倡廉常抓不懈、拒腐防變警鐘長鳴。

在中共30年來最高領導層大換屆之年，中國的腐敗問題當然是不容忽視的可能導致社會不穩定的重大因素，但能不能治理腐敗，能不能把政權內的腐敗減輕到老百姓可以接受的程度，卻是國內外有識之士共同擔心的問題。