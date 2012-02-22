圖片版權 Reuters Image caption 中國高鐵建設面臨資金短缺

《每日電訊報》國際版周三（22日）刊登一篇題為「中國高鐵剎車」的文章說，由於短缺資金，全球最矚目的技術壯舉之一的中國高速鐵路建設項目，今年將大大縮小規模。

中國目前的23個高鐵建設項目中，超過三分之二已經被暫停、部分暫停或推遲。

據中國內部消息來源告訴道瓊斯通訊社，今年只有9個新建高鐵項目獲批准，而2011年則有70個。

文章說，在幾年前高鐵建設最熱之際，火車上安裝的每個廁所都平均花費1百20萬元人民幣。

但現在高鐵車票降價後銷路仍然不好，中國鐵道部門債台高築，正在拼命設法說服銀行繼續貸款。

除了資金之外，曾經因非凡的建設速度引起世界矚目的中國高鐵還受到其它方面的打擊。

先是中國前鐵道部長劉志軍和副總工程師張曙光因貪污腐敗曝光被停職，還一起帶出他們鍛造的「高鐵神化和速度泡沫」可能會導致高鐵安全的擔憂。

然後是去年7月發生的導致40人死亡、近2百人受傷的溫州動車追尾事故，對中國的「高鐵奇跡」是又一次沉重打擊。

文章說，即使貸款的代價昂貴，中國鐵道部現在也很難從銀行弄到錢，而政府這次也不會再向高鐵發放刺激經濟增長的巨額資金，所以轟轟烈烈的中國高鐵今年只能減速剎車了。