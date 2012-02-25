圖片版權 SPL Image caption 2003年，中國內地出現非典疫情，波及香港，引起恐慌。

中國衛生部周六（2月25日）發佈消息，否認河北保定一醫院出現非典變異病毒。

近日，中國網絡傳出保定市某醫院出現非典病例（又稱嚴重急性呼吸綜合症SARS）的消息，引起公眾關注。

衛生部的消息說，保定市解放軍252醫院收治的呼吸道感染發熱病人，經與有關部門核實，「已排除SARS、甲流、人感染高致性病性禽流感等，確診為腺病毒55型引起的呼吸道感染。」

衛生部的消息說，截至當晚八時，「發熱病例以輕症為主，無危重病人，無死亡病例」，「目前疫情已得到有效控制」。

2002年底，中國廣東首發非典病例，由於有關當局隱瞞疫情，行動遲緩，導致疫情擴散至香港、台灣、新加坡、東南亞、乃至歐美和俄羅斯等國家和地區。

世界衛生組織統計顯示，截至2003年7月底，全球感染非典病例8098例，死亡人數774人。

香港媒體報道，香港衛生署衛生防衛中心的發言人周五（24日）表示，已與中國衛生部取得聯繫，初步確認沒有發生SARS疫情。

該發言人表示，衛生防護中心繼續與衛生部密切跟蹤事件，並監查最新事態發展。