圖片版權 xinhua Image caption 雅魯藏布江發源於青藏高原，流經印度。

中國外交部周五（2日）否認有關在雅魯藏布江上游修建水電站會導致印度境內水資源缺乏的說法。此前外界稱該江的水位一直在下降。

雅魯藏布江發源於中國青藏高原，流入印度境內後，稱為布拉馬普特拉河。

布拉馬普特拉河在印度流經喜馬拉雅山麓的阿魯納恰爾邦和阿薩姆平原，是沿岸數億居民的飲用水和灌溉之源。

阿魯納恰爾邦的議員達比周四對法新社表示，他們猜測中國在上游分流部分河水或進行人工截流蓄水。造成帕希加特地區目前的流量比正常情況減少了40%。

中國外交部發言人洪磊在回答記者提問的時說，「我們的建設項目還沒有影響到下游地區，其中包括印度。」

他還說，中國對中印跨境水資源開發利用程度總體很低。兼顧上下游的利益，未對包括印度在內的周邊鄰國造成影響。

洪磊還說，2010年在雅魯藏布江中段開建藏木水電站。該水電站容量不大，沒有調蓄能力。水電站建成後，不會使幹流下游流量產生大的變化，不會影響下游防洪減災和生態環境。

另外洪磊指出，中國已經通知了印度官員有關在雅魯藏布江建水壩的做法。

而達比早些時候則指出，當地人震驚地發現，在靠近帕希加特（Pasighat）的很長一段河段，河水陡然減少，已經可以看到原本是河床的部分沙石。

除了印度方面表達不滿之外，中國也曾因發源於青藏高原的湄公河和怒江上游建設水電站引起幾個東南亞國家的不滿。