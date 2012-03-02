圖片版權 Reuters Image caption 中國藏區屢屢發生事件，當局強調維穩。

中共中央政治局常委賈慶林抨擊西藏流亡精神領袖達賴喇嘛以及流亡藏人「妄圖在西藏和四省藏區製造事端」。

身兼中國全國政協主席的賈慶林在北京呼籲黨員幹部深入基層，「了解民情民意，提升基層組織和政權的凝聚力和戰鬥力」。

賈慶林敦促發揮統一戰線和愛國宗教界人士的作用，加強依法管理並推進基本公共服務進寺廟。

目前西藏各村莊都有政府派駐的「駐村工作隊」，寺廟中也有「寺管會」或「特派員」。

針對去年以來在四川藏區不斷發生的僧尼自焚事件，西藏提出要引導僧尼「愛國愛教」。

賈慶林還呼籲各級黨委和政府「扎實做好」西藏和四川、雲南、甘肅、青海四省藏區「發展穩定」各項工作的部署。

賈慶林表示，在今年秋天召開中共十八大前，做好西藏和四省藏區工作，「事關黨和國家工作全局」，意義重大。

賈慶林說，應努力保持西藏和四省藏區經濟的平穩增長，切實維護社會穩定。

早些時候，西藏黨委書記陳全國強調維穩是西藏所有官員的核心任務。

在目前兩會即將召開以及拉薩騷亂四週年即將帶來的敏感時期，陳全國禁止西藏所有官員請假，要求他們堅守維穩崗位。