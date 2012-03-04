圖片版權 BBC World Service Image caption 台灣農委會被指意圖隱匿疫情

台灣農委會防檢局表示兩處養雞場檢查出H5N2禽流感病毒，並撲殺了五萬多只蛋雞，被指責隱匿疫情的農委會官員已因而下台。

此一禽流感爆發目前已通報至世界動物衛生組織，台灣的家禽肉品也被暫停對外出口。

官員表示會傳染人類的是禽流感H5N1病毒，H5N2在國際上的認定是禽鳥間流傳的病毒。但也有台灣學者指出，若H5N2病毒持續發生變異，不能完全排除其發生傳染人類的可能性。

這起台灣首次爆發的禽流感並非由當局的農委會主動發現，而是拍攝禽流感記錄片＂不能戳的秘密＂的李惠仁向當局通報。

雖然台灣相關當局表示禽流感病毒是由候鳥帶入，但媒體引述李惠仁說，他陸續發現證據是有人將病毒偷運進台灣進行疫苗培植，結果沒做好才把病毒散出去。

台灣農委會在處理上被指責意圖隱匿疫情，將去年底即發現的禽流感隱匿到現在才通報，官員第一時間曾否認此一指控，但農委會防檢局長許天來周日（3月4日）辭職下台。

意圖隱匿

李惠仁說他在去年到彰化一家養雞場拍攝記錄片時，發現成堆死雞而帶走其中四隻，除了自費送一隻進行化驗外，將其它則寄給包括農委會主委陳武雄及防檢局長許天來在內官員。

據蘋果日報引述李惠仁說，他寄給許天來的死雞檢體被退回並註明拒收，而他在死雞檢體上附上找到地點的衛星定位坐標，但農委會防檢局宣稱找不到這座養雞場的地點。

據媒體稱有官員指責李惠仁危言聳聽，打擊了台灣的家禽產業，但李惠仁則認為不能隱瞞真相並錯失防疫時機，才是真正能保護家禽產業經營生存的作法。

李惠仁自費拍攝追蹤台灣禽流感的記錄片，據指出沒有主流傳媒願意播放；此一最後在網絡播放的記錄片獲得了台灣去年的卓越新聞獎。

台農委會選擇現在公布禽流感爆發，也被在野黨立委質疑是為了轉移美國牛肉瘦肉精的焦點，但官員對此也予以否認。