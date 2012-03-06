圖片版權 BOXUN Image caption 哈達與妻子新娜和兒子維勒斯。

中國一名高級官員周二（3月6日）對於內蒙古的蒙族學者，異見人士哈達目前的情況做出了罕有的回應。

哈達1996年因陰謀顛覆政府、分裂國家等罪名被判15年刑期，2010年刑滿後被當局軟禁。他曾創立「南蒙民主聯盟」，主張「爭取南蒙自決」

路透社引述內蒙古自治區黨委政法委副書記陶建的話說，「他在2010年12月獲釋，但是他還在剝奪政治權利四年期間。」這是多年來首次有官員對哈達事件做出回應。

他說，「在此期間，根據法律規定，他的一些行動受到了限制。不過哈達目前是在一個安全、健康和有保障的環境中。這是我要說的全部。」

中國政治犯經常在獲釋之後仍被軟禁，他們與外界的聯絡受到控制。但是中國官員幾乎不對這些案例做回應。

哈達的妻子新娜和兒子維勒斯在哈達獲釋前即被警方拘押，很多人權組織認為他們目前也遭到軟禁。

但是陶建沒有對新娜和維勒斯的狀況做出回應，也沒有具體指出，她和哈達被關押在哪裏。