圖片版權 Reuters Image caption 中國對美國長期存在貿易順差。

星期四（3月8日）的中國報章。報道了中國商務部長陳德銘在全國「兩會」之際就中美貿易爭端所作出的警告。

英文《中國日報》引述陳德銘說：「美國對中國政府的不斷指責，往往包括現在我看到的就是一句「你不守規則」，至於在哪個具體方面、哪個範圍不守規則呢，往往很少涉及到。」

陳德銘的言論是在回應 美國眾議院通過法案，延長授權華府對中國和越南等國家開徵懲罰性關稅的消息。

《環球時報》英文版進一步引述陳德銘說：「中國……沒有義務去遵守某一個國家超出這些國際組織規則的內部法律和規定。」

據《人民日報》報道，陳德銘還談論了台海兩岸貿易的好處和中國打擊侵權假冒問題的成果。

《新京報》則聚焦於陳德銘談到中國企業在利比亞工程因當地去年的武裝衝突而損失嚴重。

英文 《中國日報》和 《上海日報》還報道了西藏自治區主席白瑪赤林和中共四川阿壩州委副書記吳澤剛有關近期藏人自焚事件的評論。

廣州《南方都市報》和 《中國日報》同時也敘述了中共新疆黨委書記張春賢有關近期暴力襲擊事件的言論。

張春賢說：「我要告訴各位記者同志，這些暴力恐怖分子，不要以常態的倫理來推斷，這的確不是宗教問題，不是民族問題，而基本是以反人類作為標凖。」

「對暴力恐怖分子不能施仁政，今後發生一起，堅決打擊一起，發生一件事，果斷處置一件事。」

星期四刊登在 《人民日報》的還有關於國家主席胡錦濤等中國領導人出席全國人大會議分組討論的頭版報道。該報道配以一幅胡錦濤與少數民族女性代表握手的照片。

適逢國際婦女節， 《中國日報》報道了一些「兩會」女性委員要求增選更多婦女代表的聲音， 《南方都市報》則盤點了33名省級或以上女性幹部的仕途。