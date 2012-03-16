圖片版權 Reuters Image caption 三名特首候選人梁振英、唐英年和何俊仁首次通過電視直播同台辯論

香港行政長官電視辯論周五（3月16日）晚在香港舉行，三名特首候選人中唐英年和梁振英的互相質詢格外引人關注。

在辯論中，特首候選人之一唐英年「爆料」指責另一位特首候選人梁振英「打壓言論自由、硬推23條」等。

唐英年在自由辯論環節中，提出當年港府延續商業電台牌照時，縮短牌照時間，質疑梁振英以行政手段打壓言論自由、手法「驚人」，破壞香港「核心價值」。

梁振英則說，唐英年斷章取義、沒有事實根據。他在行政會議上的話，有記錄在案。

唐還透露「高層會議內容」質問梁振英說：香港2003年有數十萬人上街抗議「23條」，在討論是否要硬推23條時，梁振英是否說過，香港始終有一次要出動防暴隊和用催淚彈對付示威人士。

法治和自由

梁振英立即回應說，絕對沒有說過這樣的話，並要求唐英年提供證據。

而唐反擊說，他當時在場，很多人聽到梁這麼說過。梁則回應稱唐「捏造事實」，有關說法「匪夷所思」。

三名特首候選人之一，民主派的何俊仁則說「唐的爆料令人震驚」，兩人之中必有一人說謊。

六四事件

當何俊仁問另外兩位特首候選人應否平反六四事件時，唐梁二人都沒有做出直接的回答。

梁振英說已故國家領導人鄧小平對國家改革開放極具貢獻，所以認為他應得到諾貝爾和平獎。

唐英年則稱，所有香港人對六四事件有感受，是好嚴肅的問題。引來現場觀眾一片噓聲。

在辯論開場的一分鐘發言中，何俊仁批評這次特首選舉是「小圈子選舉」，更有「黑金」。「黑」是由中央欽點兩名可接受的候選人，「涉及黑人物」；而「金」是兩人為爭取民意，假公濟私，他們和大財團有著千絲萬縷的聯繫。

行政長官辯論結束後，唐英年和梁振英分頭離開會場時，都分別遇到了示威者的抗議。