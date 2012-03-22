Image caption 長期徵兵的台灣全面改為募兵制是總統馬英九推動的重大政策改變

台灣將兵役制度改為全面募兵後軍隊規模將大規模縮減，在軍方雖縮減人數以減少人事開支下，全面募兵仍被質疑將排擠軍隊後勤訓練等經費。

就2014年正式實施募兵制後的軍隊人員規模，國防部長高華柱在立法院答覆質詢時說，軍隊員額編製將從目前的27萬5千人降低至21萬 5千人。

但此一數字還可能有變化空間；高華柱在回答立委質詢時說，員額目標人數是在兩年前提出，有許多學者提出軍隊還有扁平化或組織再精簡空間。

他說根據國家需要與兩岸關係的發展，任何組織都有調整的空間，並表示軍隊人數會有滾動式的調整。

實際人數

即使是軍隊已縮減編製規模，在募兵制實施後也人數不會達成滿額。軍方目前規劃募兵制上路後的軍隊實際總人數將為17萬6千人。

台灣國防部說相對於美中等全募兵制國家其募兵佔總人口比例約千分之一至千分之二，其規劃的募兵人數與台灣總人口比例將為千分之九。

對於軍隊人數可能在爆發戰爭時面臨人數不足問題，高華柱說法令規定若需要時可同時徵兵，但立委質疑這必須在實際徵兵一年前就提出，若真的面臨戰爭時將緩不濟急。

長期徵兵的台灣全面改為募兵制是總統馬英九推動的重大政策改變，但有國民黨立委在質詢時提及，像是韓國或以色列這些有強敵在一旁的國家都是全面徵兵。

預算排擠

相對於僅支付極低工資的義務性質徵兵，高華柱在立法院說，未來台灣志願役士兵待遇預計是法定基本工資的兩倍。

全面募兵後對台灣整體國防的一大影響是更多的人員支出，被質疑將會排擠到軍購及軍隊後勤與訓練等開支，且已在發生。

有民進黨立委質疑目前台灣海軍的基德級驅逐艦為了節省油料開支而完全不出海，空軍也為了節省開支而縮減戰備訓練。

在募兵制下除了現役軍人的人事經費外，台灣軍隊過去對退役＂榮民＂從終身俸到免費醫療等各種福利支出也被擔心將形成國防預算重大難題。

軍方在答覆立委時則說，未來募兵制下退役榮民的福利與現行制度將有所不同，官員說對新制下退役榮民福利將著重於輔導其就學與就業。