英使馆：年初已请中方查海伍德死因

2012年3月26日

圖像來源，fco 圖像加註文字， 英國駐華使館人員雖然證實已經要求中國重新調查海伍德死因，但是沒有進一步說明細節。

英國駐華使館官員證實，今年年初便已經要求中方重新調查先前被傳為薄瓜瓜「保姆」的英國公民死因。

海伍德去年死於重慶，死因原先被認為是飲酒過量；死後被立即火化。

英國駐華大使館官員說，「由於有些對案件的推測送到了我們這裏，所以我們轉告了中國當局」。

發言人無法證實海伍德的死因。

由於海伍德之死出現越來越多的疑點。因此原先接受警方說法的家人和英國使館人員要求中方厘清這些疑點。

大使館官員說「當時死者家人對案件的處理方式感到滿意，而且也沒有理由不相信警方的調查結果」

本案受到日益增多的關注，主要是因為海伍德是前重慶市委書記薄熙來的朋友。

根據BBC所知，海伍德與薄熙來一家並沒有生意上的往來。

薄熙來前不久突然被免去了重慶市委書記的職務。

在薄熙來被免職之後，住在中國境內認識海伍德的英國僑民便開始對中國官方所稱「飲酒過量」死因感到懷疑。

使館發言人沒有說明海伍德死因有何可被懷疑之處，但是先前有報道稱海伍德根本是滴酒不沾。

不過，有些認識海伍德的人向BBC表示其實海伍德偶爾也會喝點酒。

也有報道說，海伍德是薄熙來的兒子--薄瓜瓜的「保姆」，但是據BBC目前所知，這也是不正確的消息。

但是薄瓜瓜和海伍德是多年的朋友而且經常見面。