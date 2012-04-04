温家宝：国有银行垄断局面需打破
- 2012年 4月 4日
- 分享平台 微博
- 分享平台 人人網
- 分享平台 電郵
- 分享平台 微博
- 分享平台 人人網
- 分享平台 電郵
-
分享
分享平台這是外部鏈接，瀏覽器將打開另一個窗口
-
-
Messenger分享平台 Messenger
-
Messenger分享平台 Messenger
-
-
人人網分享平台 人人網
-
開心網分享平台 開心網
-
微博分享平台 微博
-
-
Plurk分享平台 Plurk
-
豆瓣分享平台 豆瓣
-
-
複製鏈接關於分享
這是外部鏈接，瀏覽器將打開另一個窗口
中國總理溫家寶說，國有銀行壟斷的局面需要被打破。
他說，中國幾家大銀行處於壟斷地位，「獲得利潤太容易了」。
他表示，中央已經統一思想，要把溫州民營資本進入金融領域試點的成功經驗向全國推廣，從根本上打破壟斷。
溫家寶4月1日至3日在廣西、福建等地就經濟運行情況進行調研，並與當地企業家舉行座談會。
除融資問題以外，他還提到了惠農政策、中小企業發展以及房地產市場調控等問題。
他說，宏觀政策的實施要靈活審慎，要適時適度進行預調微調，包括對貨幣的調控。
本周二（4月3日），中國證監會宣佈決定新增境外機構投資者投資額度500億美元，總投資額度達到800億美元。
分析稱中國開放金融市場的舉動有利於推進人民幣國際化，加強中國在金融投資領域的競爭力。