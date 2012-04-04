圖片版權 Xinhua Image caption 溫家寶在廣西福建調研經濟運行情況。

中國總理溫家寶說，國有銀行壟斷的局面需要被打破。

他說，中國幾家大銀行處於壟斷地位，「獲得利潤太容易了」。

他表示，中央已經統一思想，要把溫州民營資本進入金融領域試點的成功經驗向全國推廣，從根本上打破壟斷。

溫家寶4月1日至3日在廣西、福建等地就經濟運行情況進行調研，並與當地企業家舉行座談會。

除融資問題以外，他還提到了惠農政策、中小企業發展以及房地產市場調控等問題。

他說，宏觀政策的實施要靈活審慎，要適時適度進行預調微調，包括對貨幣的調控。

本周二（4月3日），中國證監會宣佈決定新增境外機構投資者投資額度500億美元，總投資額度達到800億美元。

分析稱中國開放金融市場的舉動有利於推進人民幣國際化，加強中國在金融投資領域的競爭力。