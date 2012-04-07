Image caption 方勵之「為中國民族的自由，為了中國科學的發展貢獻了一生」

流亡海外的民運人士紛紛對80年代中國民主運動的領軍人物方勵之逝世表示哀悼。

流亡美國的中國著名民運人士、天體物理學家方勵之周五（4月6日）在美國亞利桑那州的圖桑去世，終年76歲。

居住在美國的前中國社科院政治學所所長嚴家其對BBC中文網說，他得知方勵之的噩耗後，非常悲痛，認為方勵之到死都未看到中國在六四問題上的變化，帶著遺憾去世。

他回憶說，方勵之在1989年寫信給中國當時的領導人鄧小平，要求釋放被監禁的中國民運人士魏京生，成為1989年民運學生運動的起因。

嚴家其說，在六四屠殺後，中國受到廣泛國際譴責，迫使中國領導人鄧小平走上一條新的道路，即在共產黨的專政下走非共產主義化的道路。所以，今天中國的巨大變化最早的起因就是方勵之。

嚴家其說，方勵之從個人來說首先是個科學家，為人規規矩矩，他做人和他的科學信念完全一致。很多朋友都會去悼念他。

他說，方勵之的一生是無私的，他為了中國民族的自由，為了中國科學的發展貢獻了一生。

精神象徵

八九學運領袖王丹對BBC中文網說，方勵之是中國民主人權最早的倡導者，是80年代學運的精神象徵。

王丹說，方勵之老師是中國80年代的年青一代關心國家事務，關心民主人權的啟蒙者和推動者。這一代很多人聽到他去世的消息都是非常難過。

他特別強調，方先生1986年擔任中國科技大學副校長時，直接推動了86年的學生民主抗議活動。但89年學運發生時，方只是精神領袖，人都不在北京，所以當局把他稱為「6.4黑手」完全無理。

王丹表示，他和他的同事們已經把這個消息通知了美國政府和國會，還將在美國東部地區周日召開記者會，籌備追思會。

他表示，希望方先生的去世能引發中國現在年輕人的思考，包括過去中國發生過什麼，未來應該爭取什麼。

「中國的薩哈羅夫」

民運人士胡平對BBC中文網說，作為出色的科學家和中國民主倡導者，方勵之很早就被稱為「中國的薩哈羅夫」，因為他們都是科學家，都在自然科學領域裏有出色的造詣，也都是異議人士，受到當權者的迫害。

他說，方勵之在經歷中國的反右和文革的打擊後，在文革結束改革開放開始之初，仍在科學領域能和國際同行並駕齊驅，在中國科學家裏也屈指可數。

胡平說，由於方勵之的行動能力、組織能力，成為科大副校長，並以此地位呼籲自由民主，在當時的社會上，尤其在青年學生中產生的影響巨大，他的地位其他人無法替代。

另外，很多其他國內外人士也通過互聯網表達了對這位著名民主人士和學者的哀悼。