圖片版權 AFP Image caption 中共強調黨對軍隊的絕對領導

中國軍方再次強調軍隊要「堅定自覺地聽黨指揮。」

新華社引述第二炮兵政治部主任殷方龍說，「要警惕軍隊非黨化的錯誤言論。」

他說，要「始終把堅持黨對軍隊絕對領導作為最高政治原則來把握，作為最高政治要求來落實，作為最高政治紀律來遵守。」

「如果脫離了黨的領導，我軍就會迷失方向、失去靈魂。正因為如此，我軍把聽黨指揮作為不變的軍魂，作為當代革命軍人核心價值觀的首要內容。」

此前，有傳言稱，中國軍方總參謀部副總參謀長章沁生因發表支持「軍隊國家化」的言論，被停職調查。但是，這個消息無法得到獨立證實。

上月中旬，《解放軍報》也發表文章，譴責「軍隊非黨化、非政治化」和「軍隊國家化」的觀點。

文章警告，中共將在今年召開十八大，這是一件大事，而「每逢黨和國家面臨大事，國內外敵對勢力總會借機興風作浪，社會上噪音雜音也會明顯增多，人們的思想往往更加活躍」。

「越是在這種情況下，越要重視做好意識形態工作，越要加強思想政治建設。」