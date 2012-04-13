圖片版權 bo Image caption 薄瓜瓜就讀的哈羅公學學費每年超過2萬英鎊

英國《泰晤士報》星期五（4月13日）發表一篇報道，描述了英國著名的哈羅公學的校友們同薄熙來事件的聯繫。

報道說，哈羅公學的學生總感覺自己是幸運的，從學校的座右銘就可以看出這一點，「彰顯我們的財富」。

哈羅公學這種彰顯財富的精神在1990年代得以發揚光大，中國這個新興經濟為他們提供了新的機會。

海伍德是哈羅幸運兒中最幸運的一個，他接近了中國正在升起的政治明星薄熙來。在他的鼓動下，昔日的同學紛紛進入了市場。

淘金熱

從1984年與海伍德一同入學的同學來看，前往中國就像是一場淘金熱。

海伍德兩位做律師的同學，埃德蒙·羅布和愛德華·德拉比埃，專門為在英國投資的中國人服務，同時也幫助一些人在中國迅速發展的大城市搜尋商業機會。

還有一位叫查爾斯·伯納斯的同學與埃德蒙·羅布一起，在中國的富家子弟和英國的私校之間搭橋牽線。

詹姆士·維爾京是現任哈羅校友會的負責人，經營從中國進口茶葉的生意。

隨著海伍德的被殺以及由此引發的北京權力鬥爭，哈羅校友們的運氣似乎已經耗盡，這些在中國發展中如魚得水的幸運兒現在受到了重挫。

有消息說，這個哈羅校友集團曾經在2005年同薄熙來的妻子穀開來發生爭執，穀開來當時要求從送中國學生到哈羅的生意中分取一筆利潤，遭到拒絕。