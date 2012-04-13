圖片版權 heywood Image caption 海伍德的妻子、女兒和兒子目前生活在北京。

英國《每日郵報》網絡版周五（13日）報道，英國商人海伍德的中國妻子王露露周四（12日）前往英國駐北京大使館尋求幫助，希望能盡快逃離中國。

據悉，她希望從使館得到英國簽證，能夠帶兩個孩子逃到英國。

王露露的朋友說，他們對露露的安全感到「非常擔憂」。

據信中國當局要求王露露在警方仍然調查她丈夫死亡案件期間不要離開中國。

此前，中國當局宣佈有證據顯示海伍德去年11月在重慶一家酒店死於他殺，而前重慶市委書記薄熙來的妻子穀開來是案件主要嫌疑人。

《每日郵報》報道說，王露露擔心，害死他丈夫的兇手有可能追殺她和孩子。

海伍德的住宅位於一個有大門的院子裏，去看望王露露的訪客，都被守在那裏的軍人下令離開。

在她家外面出現軍人讓人擔心，王露露會被禁止離開中國。

消息來源說，警方已經下令禁止她與外國記者說話。

有消息說，海伍德因為希望自己的兩個孩子接受英國教育，曾在2010年為王露露申請英國護照，但未獲成功。

海伍德的女兒11歲，兒子7歲，目前都在英國倫敦著名的達利奇學校（Dulwich College）在北京的分校讀書。

英國駐北京大使館發言人拒絕證實或者否認王露露周四（12日）是否到過使館，不過他證實使館已經向海伍德的家人提供領事「保護」。

這位發言人對《每日郵報》說，「海伍德夫人是中國公民。如果她希望離開，可以申請簽證。她兩個孩子都有英國護照。」

王露露拒絕談論丈夫的遭遇，她只是說失去丈夫使她感到「非常悲痛」。

一個消息人士說，王露露已經受到警告，什麼也不要說。消息來源說，「警方最近盤問她，並警告她不要對外國媒體講話。」