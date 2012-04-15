圖片版權 RTHK Image caption 香港民眾23公里長跑紀念六四、悼念胡耀邦方勵之。

香港民眾星期天（4月15日）舉行長跑活動，紀念八九民運，悼念前中共總書記胡耀邦。

星期天是胡耀邦病逝23週年，此次長跑紀念活動全程共計23公里。

參與者從香港城市大學起跑，途經每年六四燭光晚會的舉辦地維多利亞公園，新華社香港分社等地，以中央政府駐香港聯絡辦公室大樓作為終點，

長跑在早上8時45分開始，寓意八九年（香港人稱8時45分為「八點九個字」）。

在起跑前，民眾默哀一分鐘，向胡耀邦、六四死難者以及日前在美國逝世的民運重要支持者方勵之表示哀悼。

抵達終點後，代表在中聯辦門前擺放民主像並獻花。

香港警方在中聯辦外架起金屬路障。有記者因不滿採訪安排，與警員理論。