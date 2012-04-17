圖片版權 Reuters Image caption 薄熙來和王立軍曾經是親密的合作伙伴

據路透社援引重慶的兩個消息來源的話說，薄熙來最初曾同意警方就谷開來涉嫌參與謀殺海伍德的案件展開調查，但後來改變了主意。

路透社指出，他們的一個消息來源是重慶企業家和電視紀錄片製片人王康，另一個消息來源希望不公開自己的姓名。

此前有報道說，英國商人海伍德去年11月份在重慶市遭到毒殺，原因是他威脅薄熙來的妻子谷開來，將會揭露谷開來向海外轉移資產的計劃。

輿論普遍認為，薄熙來事件是1989年中國軍隊鎮壓天安門廣場示威者，並導致中共總書記趙紫陽下台之後，中共所遇到的最大危機。

「震驚和憤怒」

路透社引述消息來源的話說，王立軍在1月18 日或者是前後鄰近的一個日子面見薄熙來，出示了谷開來可能與海伍德死亡有關的證據，令薄熙來感到震驚。

王康在自己的辦公室告訴路透社記者，「薄熙來了解謀殺案之後感到震驚和憤怒，他讓王立軍離開，說自己要單獨呆一會兒，整理一下思路。」

「王立軍在半小時後回到辦公室。薄熙來告訴他，這個事件非常重大，他要嚴厲懲罰谷開來。」

另一個不願意透露姓名的消息來源說，薄熙來感到震驚和憤怒，但是後來看到了案件的威脅。

「所以，他在三天後迅速解除了王立軍公安局長的職務。對王立軍來說，這很重要。脫了他的警服，等於要了他的命。」

王康對路透社說，「王立軍是薄熙來的打手，但是也有自己的想法。如果他完全忠實於薄熙來，他可以毀掉證據。」