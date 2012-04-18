圖片版權 Reuters Image caption 中國為了建造三峽大壩已經動遷了140萬周圍的居民

中國將在今年底計劃搬遷轉移三峽庫區附近的近2萬名處於滑坡體的群眾。而到2017年，將有10萬人被轉移。

這些居民位於湖北省巴東縣城的黃土坡，由於擔心黃土坡滑坡體，中國當局決定轉移這一地帶的居民。

中國官方媒體新華網周三（18日）報道說，黃土坡總面積為135萬平方米，涉及總人口近2萬人，面積和人口佔整個巴東縣城的五分之一以上，滑坡規模位居三峽庫區地質滑坡之首。

報道說，動遷移民的凖備工作已經開始，由於不斷發生的山體滑坡使一些房屋處於危險。

據報，黃土坡曾多次出現滑坡、垮塌導致人傷亡事故，因此當局決定對滑坡體上的單位和住戶實施整體避險搬遷。

中國當局為三峽附近的搬遷支出已經高達5億5千萬人民幣。

同時，中國為了建造三峽大壩已經動遷了140萬周圍的居民。

據中國官方的數字，中國為打造三峽大壩已經耗資2540億人民幣，同時，三峽工程建設委員會本周表示，三峽的後續工程還將耗資1238億人民幣。

一些批評人士認為，三峽工程勞民傷財，並給周圍環境和地質造成巨大災害。