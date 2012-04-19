圖片版權 Reuters Image caption 與重慶市公安局長王立軍關係密切的11名警察遭到逮捕

《泰晤士報》周四（19）報道說，在王立軍闖入成都美國領事館數小時後，薄熙來命令停止王立軍手下人對其妻子谷開來涉嫌海伍德死亡案的調查。

與此同時，與重慶市公安局長王立軍關係密切的11名警察也遭到逮捕。

《泰晤士報》的報道說，據重慶的消息來源說，這些人是由前重慶市委書記薄熙來手下的私人衛隊逮捕的。

文章說，薄熙來擁有一支46人的私人衛隊，年齡在23到27歲之間，個頭都在一米八。這些人表面屬於重慶市國內安全保衛局，但實際上只服從薄熙來的命令。

據信，王立軍交給美國領事館的東西包括有關英國商人海伍德去年11月神秘死亡的調查文件。

多家消息來源告訴《泰晤士報》，海伍德死在重慶南山麗景度假酒店，這家酒店是中國官員宴請以及會面的比較隱蔽的場所。

文章再次引用消息人士王康的話說，薄熙來在重慶任市委書記的5年時間裏，在重慶實行「紅色恐怖」，尤其對那些有獨立思考和個性的人實行打擊。

王康還表示，薄熙來還威脅警察，據指稱薄熙來和王立軍一道開除了1300名警察。

同時，薄熙來注重形像以及宣傳，他每天至少要花2個小時的時間插手《重慶日報》的編輯工作。該報有一個特別報道小組，專門為薄熙來服務。

據消息來源說，薄熙來不厭其煩地編審那些有關他的文章，並親自選照片。

薄熙來還不斷的批評那些記者以及總編，重慶市其他的媒體根本不能報道有關薄熙來的文章，他們一切聽從《重慶日報》。