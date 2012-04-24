圖片版權 Getty Images Image caption 美國學者稱，目前不清楚的是，如果王立軍沒有去成都總領事館，薄熙來是否會倒台。

美國知名專家表示，對中國政治發展來說，中共前政治局委員薄熙來的倒台具有「非常正面的」意義。

美國布魯金斯學會知名專家李成表示，中共前重慶市委書記薄熙來在三月中旬突然被中共中央解除職務，這使中國領導層獲得一個進行「大膽和真正改革」的難得機會。

薄熙來倒台

李成對美國有線電視新聞CNN記者懷特曼說，「如果此事沒有發生，可能會有更大的危機。」

他表示，薄熙來為了達到目的，可能會動用軍隊。他甚至可能以一種激進的方式令中國政壇出現巨變。他甚至可能發動一場民族主義運動。

4月10日，薄熙來因「嚴重違反黨紀」而被中共中央宣佈免職。同一天，中國官方宣佈薄熙來的妻子谷開來和他的家庭助手張曉軍因被指涉嫌謀殺英國商人海伍德而受到調查。

目前，這三人都從公眾視線裏消失了，無法接受媒體的採訪。

不過，在有關薄熙來和他妻子的不利傳聞開始流傳時，薄熙來立即否認自己有任何過錯，並對記者表示，有人試圖給他和他的家人潑髒水。

去年11月，薄熙來家人的英國朋友海伍德的屍體在重慶一家酒店房間被人發現。當局最初宣佈海伍德是飲酒過量死亡，但未經證實的報道稱他可能是被人在飲料中下毒謀殺的。

圖片版權 Other Image caption 美國布魯金斯學會知名專家李成（資料照片）。

中國當局說，前重慶公安局長王立軍對海伍德之死提出了質疑。而王立軍曾是薄熙來的左膀右臂之一。

王立軍事件

當局說，王立軍在二月初進入美國駐成都總領事館尋求庇護之際，他向美方透露了有關指控。

王立軍決定讓外國捲入此事的舉動觸發了後來的一系列事件，並令中共領導層核心受到震動。

李成近日在接受美國國家亞洲研究局採訪時說，「目前不清楚的是，如果王立軍沒有去成都總領事館，薄熙來是否會倒台。」

李成說，由於中共領導層內部派系緊張，如果沒有王立軍事件，中共要想拿掉薄熙來將會更難，況且薄熙來不僅代表他本人，還代表著一股社會運動的力量。

在主政重慶四年期間，薄熙來瞄凖有組織犯罪團伙展開了「打黑」運動，打擊貪腐、妓女、賭博、販毒和槍械犯罪。

除此之外，薄熙來還帶領幹部群眾「唱紅」，即組織民眾大唱特唱「文化大革命」時期歌頌毛澤東思想的紅色經典歌曲。

中國當局堅持說，當局免去薄熙來職務並非因黨內政治派系内鬥。

中國官媒《環球時報》英文版發表評論說，薄熙來的倒台是因為他過高估計自己的影響力。

評論說，「薄熙來事件顯示官員不應過高估計自己在中國的影響力，或者有把自己凌駕於黨紀國法之上的幻想。」

官媒評論

評論還抨擊說，不應把薄熙來的倒台解讀為中共黨內派系鬥爭的結果。

該評論稱，「西方有些人在薄熙來倒台後幻想中共黨內存在不同政治派系，中國有些人也相信這點。但他們過高估計了薄熙來的影響力。」

布魯金斯學會外交政策資深研究員李成說，由於中國領導層的派系爭斗，如果沒有王立軍事件，當局很難將薄熙來免職。

他認為，薄熙來沒有改變中國政治生態的能力。他在重慶的影響力亦是區域性的，並不能擴展至整個中國。

李成說，有關薄熙來的一些傳言明顯是錯誤的，但有些人仍然願意相信，因為他們無法從中國官方渠道獲得相關信息。中國在控制傳媒方面也許很成功，但由於民眾的不信任，事實上已失去控制。

他指出，薄熙來事件使中國領導層獲得一個進行「大膽和真正改革」的難得機會，包括憲法改革、黨內選舉和媒體自由等。

這位中國問題專家問道，「如果不進行改革，還有其它選擇嗎？那你就得尋找其它合法的渠道。」

李成表示，「根據我的評估，我認為在薄熙來事件後，越來越多的人傾向朝那個方向發展。這亦是我為何說這是一個積極的發展。」