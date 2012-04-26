圖片版權 Getty Image caption 目前中共仍未公開薄熙來違規違紀具體細節

中共前重慶市委書記、中央政治局委員薄熙來的案件除了官方正式宣佈的違規違紀以及其妻涉嫌謀殺等元素後，不斷有新的素材在國際媒體、國內微博上流傳。

繼」謀殺「、「性」、「暴力」這些娛樂大片的關鍵詞之後，又有薄熙來涉嫌「竊聽」這一新的諜影內容。

不願具名的中共消息人士對路透社表示，薄熙來在高級官員經常下塌的重慶國賓館安裝了竊聽裝置。

去年八月，中共最高領導人胡錦濤用電話與一名在重慶的高級官員談話時，特殊裝置發現電話遭到竊聽，而且是重慶官員所為。

諾丁漢大學中國政策中心高級研究員張煒博士向BBC中文網表示，薄熙來監聽胡錦濤電話這一類報道的出現， 說明國際媒體對中共電話偵聽紀律的不了解。

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據張煒介紹，中共對領導幹部的監聽必須越級批准，「任何一級領導人對中共最高領導層進行監聽那是要掉腦袋的。」

因此張煒認為，薄熙來不至於「在政治上愚蠢到如此地步」，不過，存在一種意外可能是薄熙來在監聽他人電話時「無意中」聽到了這個人與胡錦濤的電話內容。

張煒說，如果出現了這樣的情況，薄熙來應該立即向上報告才能免除監聽到胡錦濤電話的責任。

即便是在外界看來與薄熙來關係密切的中共政法委書記周永康也沒有竊聽中共最高層領導人的權力和手段，因為他所掌控的系統完全不同於負責監聽的中央保密局等部門。

犯罪指稱

圍繞薄熙來下台，中國官方至今沒有具體說明他究竟違反了哪條黨紀黨規。

中國總理溫家寶今年三月在人大會議期間公開評論重慶王立軍事件，要求重慶市委和市政府反思，所特別強調的是要堅持黨的基本路線，似乎暗示重慶所熱衷的「唱紅打黑」是歷史彎路，與中共最高層的路線相左。

不過，隨著時間的推移，薄熙來下台後官方正式宣佈的其妻涉嫌謀殺英國商人海伍德，以及逐步曝光的種種不利薄熙來的指稱，包括最新的竊聽指稱卻是突出他涉嫌的刑事犯罪。

張煒分析說，中共處理薄熙來事件過程中的重點從路線錯誤轉向刑事犯罪，說明中共最高領導層對中國究竟走哪條路還拿不定主意，也沒有主意，「所以他們不敢就路線問題展開爭論，不敢對薄熙來提出政治上的批評。」

為了維護和諧穩定，中共高層把薄熙來的政治問題轉向他的個人作風問題和犯罪問題，以說服黨內認同對薄熙來的清洗。

張煒認為，中共高層在處理薄熙來問題時的策略實際上存在很大的風險必須謹慎處理。

「中共對薄熙來這樣一個「太子黨」兼「地方諸侯」的個人作風問題、違規問題、甚至貪污腐化問題談得越多，民眾就越會問這樣一個問題：共產黨內究竟還有多少在政治上不反對現行中央政策，但在實際上與薄熙來一樣腐敗、一樣目無王法的領導人。」