圖片版權 Reuters Image caption 不願具名的中共消息人士說，薄熙來對中共高層官員展開了大規模的竊聽活動。

中國內部文件顯示，前重慶市委書記薄熙來為了強化自己在黨內的地位，對中共高層官員展開了大規模的竊聽活動。

不願具名的中共消息人士對路透社表示，薄熙來在高級官員經常下塌的重慶國賓館安裝了竊聽裝置。

去年八月，中共最高領導人胡錦濤用電話與一名在重慶的高級官員談話時，特殊裝置發現電話遭到竊聽，而且是重慶官員所為。

薄熙來的竊聽活動被認為在幾年前就已經開始。

當時，為了了解自己在中共黨內的情況以及收集競爭對手的信息，薄熙來下令他那時的心腹、前重慶公安局長王立軍架設精密的監聽裝置。

不過，路透社報道指出竊聽行動令薄熙來引火燒身，犯了大忌。

倒台原因

路透社報道指出，在竊聽胡錦濤的私人談話時，薄熙來對胡錦濤的領導地位直接提出了挑戰，並給他的政敵提供了鏟除薄熙來的炮彈。

這也間接解釋了為何薄熙來在有可能擠入有九名成員的中共政治局常委之際卻被中共免去職務。

在此之前，外界一直將薄熙來的倒台和他的家人與英國商人海伍德之死聯繫起來。

薄熙來的妻子谷開來被指涉嫌殺害了海伍德。

據報道，海伍德與薄一家人走得很近，有報道稱谷開來曾請他幫忙將薄家的巨額財產轉移至海外。

海伍德去年11月在重慶一家酒店房間內死亡。

王立軍據悉曾對美國駐成都外交官表示，是谷開來用氰化鉀毒死了海伍德，因為海伍德威脅要將她的非法交易對外披露。