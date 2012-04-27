圖片版權 Reuters Image caption 富士康多次承諾改善員工工作條件

中國湖北武漢富士康廠區數百名工人舉行抗議示威，並爬上樓頂威脅跳樓。

在香港的人權民運信息中心報告說，工人們因不滿加班及工資低而罷工，大約200 名工人星期三（4月25 日）跑上廠房樓頂，聲稱跳樓。

富士康在中國大約雇佣了120萬名工人，主要為美國蘋果公司組裝iPhone和iPad，並生產其他產品。

就在一個月前，蘋果和富士康達成協議，同意共同努力提升員工工資、改善工廠工作條件。

參加本周抗議示威的富士康武漢工廠工人表示，他們由深圳和山東煙台轉移到當地工作之後，工時變長、工資減少，多次向廠方反映都沒有結果。

武漢富士康廠區曾在今年1 月份發生一百多名工人威脅集體跳樓事件，促使武漢市長出面調解。

兩年前，在中國的富士康工廠發生一系列工人跳樓自殺的事件，引起外界對富士康和蘋果公司的嚴厲批評。