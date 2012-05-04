圖片版權 Getty Images Image caption 陳光誠說，他是自願離開美國駐華大使館，並非被誘騙離開。

美國《華盛頓郵報》引述中國盲人維權人士陳光誠說，中國當局沒有按照承諾，完全恢復他的自由。

陳光誠在星期五（5月4日）凌晨對《華盛頓郵報》說，中國當局沒有允許美國外交人員「經常」到北京朝陽醫院與他見面。

但陳光誠指出，他是自願離開美國駐華大使館並前往朝陽醫院接受治療，並非被誘騙離開。

「自願離開」

陳光誠說，「我並非被誘騙離開。如果我想離開的話，我就可以留下來。沒有人強迫我離開。」

美國白宮發言人卡尼證實，陳光誠與妻子改變了初衷。他們現在希望離開中國。

陳光誠改變決定令美國官員面臨兩難。陳光誠解釋說，他離開美國駐華大使館是為了與妻子和孩子團聚，「美國駐華大使館給了我很多幫助。我真的感激他們。」

「感謝美方」

但他指出，中國當局沒有完全遵守此前所達成的協議。他舉例說，他在周四就沒有見到美國官員，美方一名醫生周四也未獲准進入醫院探望他。

陳光誠說，他只能在醫院與美方官員短暫通話數次，無法討論實質的問題。

他還透露，一位自稱是代表中共中央的官員曾到醫院看望他，並詢問了有關他家鄉的情況，並明確表示當局將展開調查。

陳光誠說，「我想相信他。但與此同時，我得看他們是否履行承諾。」

「媒體誤解」

《華盛頓郵報》說，整個通話持續了15分鐘，陳光誠在電話中聽起來很放鬆，這與他周四在接受此前的採訪中據報感受威脅的口氣形成鮮明對比。

陳光誠說，他在醫院受到很好的對待，他與家人的三餐都是及時送來。他與妻子和兩個孩子都呆在一個房間，那裏沒有人監視他們。

陳光誠還表示，部分媒體在報道時誤解了他的意思，他希望前往美國並不是想永久定居美國，只是想作短暫休息和學習。