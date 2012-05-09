圖片版權 other Image caption 中國外交部發言人洪磊被多次問及半島記者簽證問題

半島電視台英文頻道女記者陳嘉韻簽證到期未獲延長、半島宣佈被迫關閉在北京辦公室。這一事件成為中國外交部發言人洪磊周三（5月9日）例行記者會上提問的主要問題。

美聯社報道說，在記者會上，記者們一共提了18個問題，其中14個有關半島電視女記者的簽證，另外4個涉及中國與菲律賓以及中東問題。

不過，在中國外交部的網站上，有關周三記者會的文字記錄，絲毫看不出記者對半島電視台關閉北京辦公室、記者被逐出中國的關心。

登陸中國外交部的網站，有關周三例行記者會的記錄，對媒體極為關心共提了14個問題的這一事件隻字不提，僅公布了其他4個問題的提問及回答。

洪磊在回答這14個問題時、不斷重覆外國記者必須遵守中國條規，卻拒絕透露陳嘉韻究竟觸犯了哪些條規。

外界普遍認為，陳嘉韻是自1998年以來被中國驅逐的第一名外國記者，顯示中國對國際媒體的態度日趨強硬。

而與此同時，中國國家控制的媒體攜重金大舉向海外擴張，積極開展中國政府的對外宣傳。

特例

在中國外交部網站噤聲的同時，中國各大媒體對半島記者被逐一事也沒有報道。

不過，《環球時報》周三刊登了署名單仁平的評論員文章「14年的特例，一定有其特殊之處」。

文章稱，「14年，這期間發生了很多中外摩擦，也出現過大量在中方看來外國媒體對中國不公正的抹黑。但中國政府總體上是克制的......"

"中方沒有給出拒簽那名半島女記者的理由，這種外交上的模糊性無可厚非。"

文章還認為，如果一名外國記者今天還能在中國「混不下去」，只能猜他(她)大概是做了太過分的事情。

「我們不希望中國官方與外國駐華記者形成對立，而且我們知道，中國官方同外國媒體配合的意願越來越積極。倒是外國媒體應對中國採取更加客觀和平衡的態度。」