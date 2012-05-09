圖片版權 AP Image caption 賴幸媛表示，薄熙來案不會衝擊習近平的接班。

台灣陸委會主委賴幸媛周三（9日）在立法院備詢時，對於中共今秋進行權力交接的十八大，是否可能延期舉行，她表示中共十八大仍將會秋天的10月左右舉行。而中共政治局常委的人數，她也判斷仍將維持九人。

台灣《聯合晚報》報道，立法院內政委員會上午邀請陸委會與海基會就「大陸政權(應是權力)交接」議題進行報告，中共此次權力換屆，由於薄熙來事件而有鬥爭白熱化的趨勢，網絡上並有許多訊息指十八大可能延後舉行，以爭取更多時間敲定下一屆的政治局常委人選。

不過，賴幸媛在答覆立委江啟臣的質詢時，十分明確地表示依陸委會的了解，十八大應可望如期順利舉行。

她在接受立委陳其邁有關薄熙來事件是否影響習近平接班的質詢時也表示，依綜合的判斷，薄案不會衝擊習近平的接班。

賴幸媛表示，大陸對台政策有其穩定性、一致性與延續性，習近平在年底擔任總書記、明年接任國家主席後，短期內對台政策不會有什麼改變，仍會依胡溫路徑與架構進行。

對習近平的評語，她表示，習近平的經歷與胡錦濤不一樣，習曾在文革時下鄉，有很多年的基層經驗，應是比較務實、實事求是的領導人。

有關馬英九總統在520的連任就職演說，在兩岸關係上是否會有新的提法，賴幸媛則表示，她相信馬英九仍然會再次表白，將依台灣民眾的最大公約數，在中華民國的憲政架構下，維持不統不獨不武的台灣現狀。她說，這是馬英九對民眾的承諾。