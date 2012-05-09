圖片版權 z Image caption 太魯閣中橫公路雖風景秀麗,但也甚為險峻

台灣東部著名風景區太魯閣發生了一起遊覽車墜谷意外，造成車上的十三名韓國遊客及台灣導遊與司機受傷。

所幸的是，遊覽車掉落在山谷約十米處，車體被樹幹卡住沒有直墜溪穀，車上人員多數受到輕傷無生命危險。

意外發生時一部行經車輛的行車錄像正好拍到事發經過，錄像顯示這部遊覽車在上坡時失去動力向下方滑動，並衝破公路旁的石礅護欄墜谷。

搶救人員轉述司機說法表示遊覽車是在行進間出現熄火故障。不過當局發現這名司機並沒有遊覽車駕駛執照，而處以罰款吊照處份。

發生事故的太魯閣風景區是台灣最著名景點之一，沿線的中部橫貫公路部份是蔣經國率退伍軍人炸山開鑿，風景秀麗但也甚為險峻。

此一風景區發生過多起遊客傷亡意外，兩年前有一名來自瀋陽的女遊客在此被落石擊中而死亡。

而在台北通往太魯閣必經的蘇花公路上，兩年前也發生過另一起重大傷亡的意外事故。當時因山體滑坡造成多部車輛被衝落數百米斷崖，其中包括一輛載著廣東遊客的遊覽車，近二十名遇難者屍體至今尚未尋獲。