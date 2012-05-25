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中國駐尼日利亞大使館星期五（5月25日）證實，所有在尼日利亞被扣押的95名中國人均已獲釋。

這些中國人本周早些時候分別在卡諾和拉各斯被尼日利亞移民部門扣押。

他們中部分人被指違反尼日利亞法律進行紡織品零售，部分人被指逾期居留。

中國駐尼日利亞大使館稱，獲釋的人中很多已經回國。

使館新聞發言人丁永華說，希望在尼日利亞的中國公民遵守當地法律法規，以及認真核對自己居留文件以及護照的有效期。

尼日利亞官員指責在當地從事紡織品零售業的中國人搶奪尼日利亞人的生意。

但他們否認有關行動是針對中國人的。

中國目前已經超越美國和歐洲成為非洲最大的貿易伙伴。