六四遇难者父亲含恨自缢身亡
- 2012年 5月 28日
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1989年「六四」事件遇難者軋愛國的父親軋偉林在六四事件23週年前夕自縊身亡，抗議中國政府的冷酷無情。
軋偉林的親屬在他身上發現一張紙條，上面寫著：冤屈未得申雪，決意以死抗爭。
六四死難者親屬組織「天安門母親」發佈訃告說，軋偉林從50歲的壯年熬到73歲的老年，長期的悲痛和壓抑終於導致他的絕望。
1989年6月3日晚，軋偉林22歲的兒子軋愛國在公主墳一帶被戒嚴部隊開槍擊中頭部，死於301醫院。
天安門母親的訃告說，自上個世紀90年代以來，軋偉林年複一年地參加活動，要求當局公正解決六四問題。
但20多年來，中國政府不但無視難屬的正當要求，反而每逢六四便加緊打壓難屬的紀念活動。
訃告譴責中國政府應對軋偉林的死亡負責，並再次呼籲當局早日解決六四問題，以避免此類悲劇再次發生。
北京當局對23年前發生的震驚全球的六四血腥事件諱莫如深，至今沒有公布事件中的死難者數字。
中國媒體也奉命對此三緘其口，不敢刊登與事件有關的片言隻語。