圖片版權 REUTERS Image caption 北京的派彩金額將刷新浙江於去年創下的紀錄。

北京一名彩民獨中破紀錄一等獎的消息傳出後，民眾紛紛湧至出售中獎彩票的投注點下注。

中國報章星期四（6月14日）報道，這名身份未明的得獎者共獲得派彩5.7億元人民幣。

報道說，在中國全國中一等獎的117注當中，這名彩民就佔了110注。

彩票中心表示中獎號碼乃機選所得，讓不少彩民驚嘆。

據中國福利彩票發行管理中心官方新聞網站中彩網報道，這次雙色球彩票於星期二（12日）晚開彩，全國共117注中一等獎，每注派彩518萬元。

其中，位於北京三里屯的一處開彩點售出了其中110注。

彩票中心表示，該中獎彩民共花費220元下注。

他先購買一張機選彩票，繼而使用機選得來的號碼再購買其餘兩張彩票。

投注點的常客們紛紛講述了疑似幸運兒的特徵，但說法有明顯出入；彩票中欣表示將保護得獎者隱私，不會披露其身份。

根據有關規定，得獎者將有60天時間領獎，屆時將要繳稅20%。

一旦得獎者領獎，這將成為自去年7月一名浙江彩民獨中5.65億元後，中國福利彩票最高的派彩紀錄。