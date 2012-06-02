圖片版權 Reuters Image caption 廣東惠州博羅縣的「哈施塔特別墅區」 是模仿奧地利哈爾施塔特村而建成。

奧地利哈爾施塔特村村長及代表團星期六（6月2日）出席由中國發展商打造的「哈施塔特別墅區」簽約儀式。

位於廣東惠州博羅縣的「哈施塔特別墅區」 是以擁有900年歷史的奧地利哈爾施塔特村為模仿藍本。

據報道，五礦「哈施塔特別墅區」的教堂與住宅看似與奧地利的原版差不多，但細節部份存在著很多差異。

奧地利哈爾施塔特村的代表團也表示，他們對於村莊被仿造感到自豪，但同時也對「山寨版」的質量感到失望。

報道說，代表團人員仍然對五礦建設有限公司的做法感到惱怒。

哈爾施塔特村代表團其中一名人員說：「他們於中國重新打造哈爾施塔特村前，應該先徵詢酒店及其他建築的業主同意。」

模仿藍本

圖片版權 Reuters Image caption 奧地利哈爾施塔特小鎮鎮長出席了在酒店舉行的「哈施塔特別墅區」簽約儀式。

「哈施塔特別墅區」 由五礦建設有限公司所建造，是五礦• 哈施塔特項目的一期產品。

據此前的報道說，「哈施塔特別墅區」在今年年初開售時曾經「無人問津」。

報道並說，奧地利哈爾施塔特小村村長曾向聯合國教科文組織提出控訴。

但五礦建設公司網站表示，哈施塔特別墅區在4月15日開盤當天推售134套，就已銷售110套。

奧地利的「哈爾施塔特村」被列為聯合國教科文組織世界遺產之一。

由五礦建設公司在惠州建造的山寨版哈施塔特村莊目前已經向遊客開放。