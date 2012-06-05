中国报摘：悼念六四事件

  • 2012年 6月 5日
香港維多利亞公園「六四」燭光晚會（4/6/2012） 圖片版權 REUTERS
Image caption 香港的燭光晚會是中國領土上唯一大型「六四」悼念活動。

星期二（6月5日）的香港報章繼續大篇幅報道「六四」天安門事件23週年的 紀念活動，而中國內地的報章則繼續保持沉默。

《明報》 《英文虎報》均以香港維多利亞公園舉行的燭光晚會作為頭條。主辦單位稱，今年的晚會有18萬人參加；警方估計最高峰時有8.5萬人參加。

《星島日報》報道，天安門廣場倖存者方政向媒體記者，香港的燭光晚會場面讓他感到震撼。他的出席也引來了現場民眾的熱烈掌聲。

《AM730》報道，天安門學生領袖王丹透過錄像講話說，香港民眾的堅持，將可能最終促成「六四」事件得以平反。

與此同時， 《澳門每日時報》 《正報》報道，澳門的「六四」燭光晚會有800人參加，也創了10年新高。

另外， 《星島日報》還報道，北京於「六四」週年當天戒備森嚴，其中通州區據稱更啟動了「戰時等級防控」。

該報還報道，台灣總統馬英九今年的「六四感言」因沒有用上「平反」字眼而被批評。

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