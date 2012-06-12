圖片版權 Getty Image caption 博訊拒絕章子怡賠償要求

在北美的中文網站博訊對中國女演員章子怡在美國提出起訴的報道做出回應。

博訊網站發文說明了此事的進展，稱6月6日，位於洛杉磯的一個律師事務所將一封律師信函分別交到博訊的信件處理地址和主編的住處。

據博訊網稱，「該律師函大意是維護章子怡小姐的名譽，指稱博訊的報道是惡意和錯誤的，並提出幾項要求：要求博訊撤除有關報道；交待信息來源；向章小姐賠禮道歉；對章小姐的損失做出賠償。」

博訊網對此回應稱：「博訊關於章子怡小姐的報道沒有使用侮辱性語言，只是發表了其相信是真實的信息；這個信息來自匿名，信息源受美國憲法第一修正案及相關案例法的保護，博訊有責任為這些信息源保密。因此，博訊不會刪除有關文章、不會道歉、不會透露消息來源、不會給予賠償。」

此前，博訊網站刊登報道引述消息人士的話稱，章子怡與前重慶市委書記薄熙來案有關，並已經被有關調查組問話及禁止出國。

章子怡另外還向香港高等法院遞交訴訟狀，對香港《蘋果日報》和《壹周刊》提起訴訟。

《蘋果日報》5月29日轉載了博訊網上的報道。

在訴訟狀中，控方列舉了報道中多處涉嫌誹謗及侮辱。

訴狀強調這些報道令章子怡的聲譽嚴重受損，並使其承受了巨大的精神壓力和社會壓力。

章子怡要求被告立即停止「散播誹謗性言論」，並賠償精神及經濟損失。

《蘋果日報》目前尚沒有對有關的訴訟做出回應。