陕西计生委证实怀孕7月妇女被引产
- 2012年 6月 14日
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中國陝西省人口計劃生育委員會周四（14日）稱，經過調查，證實安康鎮坪縣懷孕7個多月的婦女被強迫引產情況基本屬實。
陝西計生委還說，這種做法嚴重違反了國家的有關政策規定，損害了計生工作形像，造成不良影響。
此前中國互聯網爆出消息說，安康鎮坪縣農村婦女馮建梅因為政策外懷孕7個多月，在6月2日被強行引產。
網上還流傳這名婦女被強制引產後，胎兒的屍體躺在她身邊的照片，令人震驚。
有報道說，在2007年生過一個女兒的馮建梅今年早些時候被當地計生局查出又懷了孕。
但她和家人未能繳納4萬元人民幣罰款，所以在沒有直接監護人的情況下，被強行簽字按手印，之後引產。
此事引發社會公憤，稱之為「公然殺戮」、「慘絕人寰」、違背了人類最基本的良知。
陝西省計生委在證實懷孕7個月的孕婦被引產之後承諾，今後將堅決杜絕這種大月份引產的事件再次發生。