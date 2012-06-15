蛟龙号下潜创新纪录 突破6600米
- 2012年 6月 15日
- 分享平台 微博
- 分享平台 人人網
- 分享平台 電郵
- 分享平台 微博
- 分享平台 人人網
- 分享平台 電郵
-
分享
分享平台這是外部鏈接，瀏覽器將打開另一個窗口
-
-
Messenger分享平台 Messenger
-
Messenger分享平台 Messenger
-
-
人人網分享平台 人人網
-
開心網分享平台 開心網
-
微博分享平台 微博
-
-
Plurk分享平台 Plurk
-
豆瓣分享平台 豆瓣
-
-
複製鏈接關於分享
這是外部鏈接，瀏覽器將打開另一個窗口
中國「蛟龍」號載人潛水器星期五（6月15日）進行了首次下潛試驗。實驗中最大下潛深度達６６７１米，創造中國載人深潛新紀錄。
中國媒體報道，「蛟龍」號１５日早上7時許開始進行第一次下潛試驗。
報道說海試的最終目標是突破7000米深度，但本次下潛試驗的主要目的是檢驗潛水器性能，驗證潛水器在5000米級海試後各系統改進的技術狀態，而非突擊深度。
此次海試原定於14日進行，後因受熱帶風暴影響推遲。
中國從2002年開始自行設計研製自主集成的載人深海潛水器。
去年「蛟龍」號衝擊5000米級深潛成功，標誌著中國成為繼美國、法國、俄羅斯和日本之後第五個掌握大深度載人深潛技術的國家。
若衝擊7千米級海試成功，意味著蛟龍號將可以在世界海洋面積99.8%的海域使用。