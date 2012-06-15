圖片版權 Xinhua Image caption "蛟龍號"開始進行7000米級海試第一次下潛試驗。

中國「蛟龍」號載人潛水器星期五（6月15日）進行了首次下潛試驗。實驗中最大下潛深度達６６７１米，創造中國載人深潛新紀錄。

中國媒體報道，「蛟龍」號１５日早上7時許開始進行第一次下潛試驗。

報道說海試的最終目標是突破7000米深度，但本次下潛試驗的主要目的是檢驗潛水器性能，驗證潛水器在5000米級海試後各系統改進的技術狀態，而非突擊深度。

此次海試原定於14日進行，後因受熱帶風暴影響推遲。

中國從2002年開始自行設計研製自主集成的載人深海潛水器。

去年「蛟龍」號衝擊5000米級深潛成功，標誌著中國成為繼美國、法國、俄羅斯和日本之後第五個掌握大深度載人深潛技術的國家。

若衝擊7千米級海試成功，意味著蛟龍號將可以在世界海洋面積99.8%的海域使用。