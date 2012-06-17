Image caption 蒼狼與白鹿的神話傳說反映了蒙古民族的圖騰觀念

來自中國的蒙古族著名版畫家烏日切夫受劍橋大學邀請來英國介紹蒙古文化與藝術，其間他在倫敦「亞洲大廈（Asia House）」展出了自己的版畫作品。

蒼狼、白鹿和胡楊是烏日切夫集中表現的主題。他的版畫作品簡約，寓意深邃。在其藝術表現風格中可見蒙古岩畫與薩滿教藝術的影子。

蒼狼與白鹿的神話傳說反映了蒙古民族的圖騰觀念，胡楊以生命力頑強著稱。有人說胡楊可以一千年不死；死後一千年不倒；倒後一千年不朽。

出生在內蒙古草原普通牧人家庭的烏日切夫通過版畫把草原文化氣息帶給英國公眾，以其簡約含蓄的風格，通過狼、胡楊等象徵性形像和色彩，讓人感受到草原文化的神秘，使人產生無窮的遐想。

烏日切夫的版畫作品構圖飽滿，設計嚴謹而富於變化，刻畫簡練而不失生動。