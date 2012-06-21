圖片版權 Other Image caption 艾未未辦理了解除取保候審手續

中國異見藝術家艾未未的發課公司辯護律師浦志強對BBC中文網說，北京朝陽法院周三（20日）就發課公司狀告北京稅務局一案的聆訊就像在演一齣戲。

在接受電話採訪中，他說，法院三名審判人員不僅處處袒護被告方北京地方稅務局，不准原告方質證，而且包括他在內的原告方所有人連上廁所都有警察在旁邊看著。

艾未未星期四（21日）辦理解除取保候審的手續，當局對他的取保候審強制措施將於明天（6月22日）到期。

2011年4月3日，艾未未在北京首都機場被警方逮捕，6月22日獲釋後，由80多歲的母親擔保，被沒收護照，取保候審一年。

當局的知錯不改

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艾未未的發課公司的律師浦志強在接受BBC中文網的電話採訪時說，去年對艾未未的抓捕是公安機關沒有法律依據違法立案的結果，對他的指控罪名現在看來根本無法成立。

浦志強律師指出，中國有關當局在明知錯誤的情況下，仍然堅持在釋放艾未未後強行給他一年取保候審的限制，是政府知錯不改的表現。

去年因為艾未未的發課公司被指偷稅漏稅，他被北京公安拘押兩個多月，並被北京稅務局罰款1522萬元人民幣。

有條件的自由

雖然解除取保候審從理論上說意味著艾未未重獲自由，但據媒體引述艾未未的話說，他從明天起可以在中國國內自由旅行，但仍然不能出國，因為只有在他保證不出國的情況下才能拿回護照。

對於這一限制條件，浦志強律師的回應是，就像去年抓捕艾未未，就像從未被指控任何罪名的賀衛方教授去年被禁止出國，在中國，沒有任何理由就被限制出境的事，可能發生在所有人身上。

浦律師說，中國有關當局破壞的是他們自己制定的法律，對中國的和諧、中國的法制及人權形像，破壞最嚴重的是中國的政府和官員。

警察監視原告上廁所

北京市朝陽區法院周三（20日）就艾未未的發課公司狀告北京稅務局一案開庭審理，但艾未未卻被警方阻止出庭作證，甚至不讓他離開家去法院。

而作為發課公司律師的浦志強則稱。周三的聆訊就像在演一齣戲，朝陽區法院的三名審判人員不僅處處袒護被告方北京地方稅務局，不准原告方質證，而且包括他在內的原告方所有人連上廁所都有警察在旁邊看著。

浦志強律師說，他當律師多年，做過許多刑事案件中的被告的辯護律師，開庭時警察看著他上廁所還是他遇到的第一次。

敦促政府執法，除了輿論和紀律檢查機關的監察監督之外，更主要的是來自公民和行政相對人對行政機關的具體行政行為的監督。

律師的疑問

浦志強律師指出，發課公司把北京稅務機關告上法庭，就是為了讓司法權來審查行政權的實施是否有事實、有法律依據、符合程序。

但朝陽區法院周三的聆訊卻顯示出，在公安機關錯抓艾未未、稅務局因違法調查發課公司而無法善後，現在只能由法院出面，演戲般走完訴訟程序，這種做法嚴重損害了法治。

浦志強律師在採訪的最後還提出幾個疑問，他說，在6月15日艾未未家接到法院開庭的傳票之前，北京市公安局的警察就已經知道了馬上開庭的事。

是誰洩露了審判秘密？為什麼在原告不知道的情況下，警方事先知道了法院還未送出的開庭傳票上記載的開庭信息？為什麼有這麼多人騷擾和干擾這個審判？……