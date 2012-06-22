重庆党代会闭幕张德江当选市委书记
- 2012年 6月 22日
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重慶市第四屆黨代會閉幕，在發生薄熙來案後，由中央派任代理其職務的張德江，當選市委書記。
重慶市市長黃奇帆也當選副書記，會中也選出了參加中共十八大的代表。
也有被指是薄熙來一派的人物當選市委常委。
由於本次重慶黨代會舉行的時機正是爆發薄熙來案之後、又在領導層換屆的十八大之前，因此格外引人重視。
先前有分析人士認為，張德江在這次重慶市黨代會的工作報告，重點就是將重慶的建設成果與薄熙來分開。
另外，現任國務院副總理的張德江在報告也強調中央會繼續「領導」重慶繁榮發展。
外界認為，張德江當選市委書記，明顯地表現出中共中央高層「整頓」重慶的意圖。
曾經在參加兩會時發言支持薄熙來的重慶市長黃奇帆當選副書記，則被看成是意味著中央無意對薄熙來案「窮追猛打」，造成地方緊張。
也有報道說，被認為與薄熙來關係密切的重慶市政法委書記劉光磊再次當選市委常委，表現中共中央在調查薄熙來案的同時也意欲維持穩定。