圖片版權 RTHK Image caption 中國內地近來發生的一系列事件增加了港人對北京政府的反感。

在中國國家主席胡錦濤即將赴香港參加主權移交15週年慶典前夕，北京政府推出了一系列加強內地與香港合作的政策。

這些政策包括金融、經貿、教育、科技、旅遊與粵港合作等六個方面。

在金融合作方面，支持第三方利用香港辦理人民幣貿易投資結算，進一步豐富香港人民幣離岸產品，為香港一些長期資金投資內地資本市場提供方便。

此外，北京還將推動滬深港交易所聯合設立合資公司，推出內地與香港兩地市場互相掛牌的交易所交易基金產品。

在經貿合作方面，將簽署CEPA補充協議九，推動內地與香港企業聯合打入國際市場，支持珠江三角地區港口、機場、軌道交通之間的銜接與合作。

在教育與科技方面，擴大內地與香港高校師生交流，鼓勵香港高校到廣東合作辦學，在廣州和深圳分別建立粵港青少年交流活動基地，鼓勵香港科技人員參與國家重大科技項目。

同時，雙方還將開展進一步的旅遊合作，允許內地旅行團乘坐郵輪從香港到台灣後繼續乘坐同一油輪前往日本、韓國後返回內地。

粵港合作包括允許香港金融機構在廣東設立消費金融公司，為港產粵語影片進入廣東市場提供便利。

分析人士說，在香港公眾因近來發生的薄熙來、陳光誠、李旺陽以及強迫七個月孕婦墮胎等一系列事件對北京政府日增反感之際，北京決定拿出一些經濟甜頭以安撫港人情緒。