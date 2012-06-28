圖片版權 Reuters Image caption 梁振英說自己不是中共黨員

梁振英，1954年8月12日生於香港。1970年代在香港和英國分別獲得建築測量專業資格後，在香港測量界迅速冒起，後創辦自己的測量公司。

從政方面，梁振英在1985年加入基本法諮詢委員會，獲選為執行委員；1993年出任特區預委會政務小組港方組長；香港主權移交後加入行政會議（協助特首決策的最高機構）， 1999年成為行政會議召集人。

在主權移交前已有輿論指梁有意做特首。2011年10月他辭任行政會議召集人，11月比唐英年晚一天宣佈競逐第四屆行政長官。

事實上，過去數年來梁振英已不時在香港報章撰文闡述自己對香港政治、經濟、社會狀況的看法，他對香港房產價格和租金過高和貧富懸殊問題的觀點，令他的支持度穩步上升。

與中共關係

梁振英與中共的關係一直是輿論焦點，有關他是否中共黨員更備受熱議。人民網曾以「同志」稱呼他，後來刪除了有關稱謂。他在當選後發表聲明說自己「從來沒有要求加入或被邀請加入什麼黨，故從來不是任何政黨的「地上」或「地下」黨員。」

梁振英早在1970年代末已經常到中國大陸義務講課。在中國容許土地使用權轉讓後，他曾分別為上海市和深圳市政府在賣地招標方面提供意見。他在2003年被委任為中國全國政協常委，但在2012年6月21日他以專心行政長官工作辭去政協職務。

他在當選特首後第一天到中聯辦與主任彭清華及副主任李剛等會面，引起爭議。梁振英回應說雙方磋商的是他到北京行程的安排，以及討論北京如何支持香港。

曾譴責六四

梁振英祖籍山東威海，父親梁澤元是香港警隊成立初期時從那裏招募的魯籍警察人員。梁振英有一姊一妹，他在英皇書院念中小學，在香港理工學院（理工大學前身）建築測量系取得專業文憑後，於1974年赴英國布里斯托理工學院攻讀測量及物業管理學。

2011年9月他在香港《明報》撰文詳述自己的背景，說留學第一年生活費靠姐姐賣嫁妝的錢，還要到外賣店打工幫補。

梁大學畢業後回港工作，四年後擢升至國際測量大公司仲量行二百年歷史上最年輕合伙人。他在1993年創辦梁振英測量公司，1999年與英國DTZ公司互換股權後改名戴德梁行，共同拓展亞洲業務。

梁振英與律師唐青儀在1981年結婚，育有一子兩女，三人都在英國留學。

在1989年六四事件期間他曾刊登聯署聲明譴責中共當權者血腥屠殺民運學生，但近年被問對六四想法時他已沒有正面回應。2010年11月他在出席一次學術活動後答記者問當年譴責中共的言論，他說「對於這個看法，我沒有改變」。

他在2012年3月25日在選舉委員會中以689票擊敗唐英年和何俊仁當選為第四屆香港行政長官。在他宣誓就任一周前香港《明報》揭露他的房子有違規加建的部分，廉政公署隨後就此事立案調查。