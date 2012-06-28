圖片版權 Reuters Image caption 中石化是伊朗石油的最大買主之一，該公司先前就表示無意增加伊朗石油的進口量。

在對採購伊朗石油的國家實施制裁的行動開始前幾個小時，美國宣佈說中國和新加坡得到豁免。

美國國務卿克林頓在發表的聲明中說，這是由於中國和新加坡已經「明顯地減少」從伊朗進口的石油。

美國的制裁措施是試圖以迫使那些從伊朗購油的國家減少進口的方式，使伊朗無法有足夠的經費發展核計劃。

根據美國總統奧巴馬去年簽署生效的這項法律，美國將對那些繼續向伊朗進口石油的國家採取嚴厲的制裁措施。

這些國家的銀行未來可能會被禁止經由美國通匯、營業，這些國家的銀行在美國的分支機構也會受到處罰。

不過奧巴馬政府有權以「顯著減少進口」為由，將特定國家排除在制裁名單之外。

今年3月，奧巴馬政府宣佈日本和10個歐盟成員國家免受此一懲罰。

本月稍早，美國宣佈說印度和包括台灣在內的另外6個國家和地區將不列在名單上。