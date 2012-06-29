圖片版權 Ocean Park Image caption 34歲的佳佳為現時世上年紀最大的雌性大熊貓。

中央政府先後贈送香港四隻大熊貓，熊貓在香港海洋公園定居多年，早已成香港的一份子。

四隻大熊貓─安安、佳佳、盈盈、樂樂分別於香港回歸兩週年和十週年運送到港，陪伴無數港人和遊客度過歡樂時光。

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安安與佳佳已在港生活13年，有5年照顧四隻「國寶」經驗的海洋公園陸生動物部經理高詠思表示，雖然他們的年紀比較大，行動相對比以前緩慢，但整體身體狀況良好；34歲的佳佳更榮升全球最年老的雌性熊貓。

盈盈和樂樂今年6歲，剛踏入成熟期的他們於今年初曾進行自然交配和人工受孕。

高詠思表示，由於熊貓有「假懷孕」，能否成功孕育「港產」熊貓仍然是未知知數。她說：「懷孕期最短120日，要在產子的前兩星期才能確認，我們會密切留意盈盈身體狀況，替她照超聲波。」

趣看熊貓人性

高詠思對熊貓們的脾性和生活習慣了如指掌，雙方相處融合。

普通人驟眼看見四隻熊貓都難以辨別他們的身份，但護理員與熊貓之間卻能認得對方。高詠思說，熊貓會憑著氣味和聲音識別人，當熊貓見到較熟悉的護理員會有較大的安全感，亦顯得較熱情。

海洋公園陸生動物部高級館長祝效忠亦笑道：「佳佳年紀較大，有時反而會像小朋友般發脾氣，護理員會跟她談話、輕輕拍她身體來逗她高興；遇到不熟悉的護理員，佳佳有時會大力噴氣或不肯進入訓練籠，十分有趣。」

來港多年，四隻大熊貓健康成長、還學會了自願接受抽血和量血壓，祝效忠介紹這是海洋公園的護理員根據多年來照顧海豚的經驗專門訓練的，在世界上可說是居領先地位。