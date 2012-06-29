胡锦涛视察解放军驻香港部队
- 2012年 6月 29日
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到香港訪問的中國國家主席胡錦濤周五（29日）到石崗軍營主持解放軍駐香港部隊閱兵儀式，儀式歷時約十分鐘。
閱兵儀式在軍營的機場跑道進行，胡錦濤站在敞蓬車上檢閱駐港部隊三千多名陸、海、空各軍種官兵。
受閱方隊包括女兵方隊、特戰方隊、裝甲車方隊及直升機方式等。
胡錦濤抵達前現場曾經下大雨，受檢閱的官兵全身淋濕，但胡錦濤抵達時雨已經停止。
檢閱儀式有約4千人觀看，包括中央代表團、軍委總部及廣州軍區人員、港區人大代表和政協委員、中央駐港及中資機構的領導層及港府官員。
提前閱兵
這次閱兵活動原定於周六上午進行，但由於熱帶風暴「杜蘇芮」正接近廣東沿海，將帶來大風大雨，因此提前。
胡錦濤將在香港停留三天出席香港主權移交15週年慶祝活動，並將於周日出席第四屆香港政府就職儀式。
胡錦濤在2007年香港主權移交10週年的時候也曾視察解放軍駐香港部隊。
在胡錦濤訪港期間，香港警方已採取最高規格的「第三層保安梯隊」，最少動員6千名警察進行保安及人群管理。