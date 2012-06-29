中国批准深圳“小香港”试验新区

2012年6月29日

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 分析人士相信，這次前海的金融政策可能主要還是圍繞人民幣國際化推出的。

中國國務院發改委星期五（29日）在香港公布了支持深圳前海合作區「先行先試」政策，目的是想促進內地與香港更緊密的合作。

據悉，此次合作包括金融、財稅、法制、人才、教育醫療及電信六個方面，其中金融政策方面將設立跨境人民幣業務創新試驗區，試點跨境貸款及鼓勵外資股權投資基金進入前海等，但目前還不會涉及「港股直通車」。

分析人士認為，國務院對深圳前海新政的批複，力度非常大，此舉不僅會加深粵港合作，還能進一步通過惠港政策增強香港國際金融中心地位。

據信，深圳前海「先行先試」的金融政策包括了多個方面內容，包括探索試點跨境貸款、鼓勵前海企業赴香港發人民幣債以及支持境內外金融機構到前海設立國際或全國性總部等。

除了金融政策外，財稅方面前海也將進行稅收改革的「先行先試」，為企業、人才減免及補貼交稅。

法制方面將研究香港仲裁機構在前海設立分支機構，以及中港律師事務所以合營方式於前海經營。

同時，在人才政策方面，將允許香港有執業資格的專業人士直接在前海為企業及個人提供專業服務。

教育醫療方面，香港機構將被允許到前海設立獨資國際學校及獨資的醫院，學校招生範圍擴大至在前海工作的擁有海外居留權的華僑子女。