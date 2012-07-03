圖片版權 XINHUA Image caption 康菲承認對渤海漏油事件承擔責任。

500名中國山東漁民在美國德州法院起訴美國康菲石油公司，就去年的漏油事件所造成的損失提出索賠。

2011年6月，由中海油和康菲公司合作開發的蓬萊19-3油田發生兩起重大漏油事件，嚴重影響了當地的漁業與自然資源。

事發後經過半年的索賠訴訟，康菲表示願意出資10億美元，作為對因漏油遭到破壞的河北、遼寧部分地區養殖生物和渤海天然漁業資源的賠償。

但山東漁民的損失沒有被法庭提及。

高額索賠

目前，山東漁民向康菲公司的索賠訴訟已被美國律師團受理並遞交給德州聯邦法院。

美方律師比利克說，康菲公司此前已經表示承擔責任，只是中國法庭未對漁民損失做出賠償。他們現在要在美國追究康菲的賠償責任。

訴狀未確定最終的索賠金額，但根據漁民填寫的數據，其直接損失約為8.7億元人民幣，這並不包括未來的損失和侵權方需要承擔的懲罰性賠償。

根據美國法律，在訴訟狀遞交一個月內，康菲公司必須做出回應。

據有關人士推測，此案的結果很可能是法庭促成雙方和解。