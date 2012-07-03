圖片版權 internet Image caption 兩名兒童被套上鐵鏈及布條「拴養」。 （圖片來自互聯網）

中國溫州一家福利院被曝將兩名兒童套上鐵鏈及布條「拴養」，引發社會各方質疑。

據中國媒體報道，兩名兒童中一名患有唇齶裂，右腳踝被鐵鏈拴在長椅上； 另一名兒童的脖子被打了死結的藍布條拴在長椅上。

據該福利院的工作人員稱，兩名兒童均為智障兒，因不聽話，「沒辦法只好拴起來」。

媒體報道稱，這家位於溫州蒼南的福利院被一名當地人承包，相關費用按人頭支付給承包人，目前的標凖為每名兒童每月730元。

該福利院共收養了21名孤兒，其中19人有肢體殘疾或智障。

負責照顧這些孤殘兒童的共有4名護工，均為蒼南當地農村婦女，平均年齡超過60歲。她們每月的工資不足千元。

事件曝光後，兩名兒童已被「鬆綁」。蒼南縣社會福利院院長被停職。

當地民政部門表示將進行整改以確保孤殘兒權益。